 

Власти Петербурга отменили «Бал медалистов»

14.06.2021, 1:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Санкт-Петербурге отменяется проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, сообщили власти города.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с 17 июня «уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%», а «максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать 3 тыс. человек», передает ТАСС.

Кроме того, «отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». Также приостанавливается работа ресторанов с 2.00 до 6.00 мск, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом. В ТЦ прекращают работу детские комнаты, объекты развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров; торговля и оказание услуг на островках, передает РИА «Новости».

Вводится временный запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, «за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций». Оказание услуг общественного питания и продажа продуктов запрещены в фан-зонах Евро–2020. Запрет не распространяется только на продажу напитков.

Власти Петербурга рекомендуют организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах из-за коронавируса. В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями ранее установленных требований, выданный уникальный QR-код, (необходимый для продолжения работы и предъявления проверяющим), будет аннулирован.

Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В субботу в Москве был выявлен рекордный с конца 2020 года уровень заболеваемости COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Во время протестов в Портленде устроили поножовщину

12.08 / Аргентина поздравила Россию с регистрацией вакцины от коронавируса

06.02 / «Пошутившую» о бомбе в багаже женщину задержали в Шереметьево

13.11 / Депутат Госдумы резко раскритиковал высказывание Познера

05.03 / МТС включила в Москве первую в РФ пользовательскую пилотную сеть 5G

11.09 / Экс-сотрудник угрозыска рассказал об обязанностях Ефремова перед общаком

07.07 / Источники: между Moderna и правительственными экспертами есть разногласия

20.11 / Политика: Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

03.03 / Подозреваемого в убийстве своей семьи в Пермском крае подростка задержали

25.11 / Самоходка для ВДВ «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика