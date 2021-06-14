Джонсон призвал НАТО эволюционировать

НАТО должно «эволюционировать и адаптироваться» к новым вызовам и угрозам, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он призвал к этому «ради миллиарда человек, безопасность которых» НАТО «ежедневно обеспечивает». По его словам, модернизация «гарантирует», что альянс продолжит быть «краеугольным камнем глобальной безопасности еще для многих поколений». Джонсон считает, что требуется «надежный фундамент в ходе восстановления после пандемии COVID-19».

Канцелярия премьер-министра сообщила, что он намерен поддержать предложения генсека НАТО Йенса Столтенберга по модернизации НАТО. Джонсон призовет вкладывать средства в новые технологии, чтобы справляться с вызовами ближайшего будущего, в том числе кибернетическими. Он также укажет на необходимость уделять внимание не только Евроатлантическому, но и Индо-Тихоокеанскому региону, передает ТАСС.

Напомним, НАТО решило пересмотреть свою стратегическую концепцию. В преддверии саммита, намеченного на 14 июня в Брюсселе, Белый дом распространил релиз, сообщающий, что члены альянса согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» НАТО к «меняющейся стратегической среде». На такой шаг, как заявили в США, альянс решил пойти из-за «агрессивных политики и действий России», а также «вызовов, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай.