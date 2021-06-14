Елизавета II напомнила Байдену мать
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Глава американского государства Джо Байден рассказал о встрече с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.
По словам Байдена, королева спрашивала его о президенте РФ Владимире Путине и китайском лидере Си Цзиньпине, а также о том, на что похожа жизнь в Белом доме. Байден предложил Елизавете II самой посетить Белый дом.
«Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать», – приводит ТАСС слова главы американского государства.
Напомним, британская королева в воскресенье приняла президента США и его супругу Джилл Байден. При этом супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл позже, чем это сделала королева, то есть нарушили королевский протокол.
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