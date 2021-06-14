 

Во Флориде клиент пришел на почту передать посылку и встретил в вестибюле аллигатора

14.06.2021, 0:54, Новости дня
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Как уточнил шериф, в здании почтового отделения установлены автоматические двойные двери. Благодаря этому животное смогло попасть в вестибюль отделения посреди ночи.

https://www.facebook.com/HernandoSheriff/posts/4097381883630225

В конце концов на это событие отреагировали в службе ловли животных и успешно убрали аллигатора из помещения.

Во Флориде oпасным считается аллигатор, длина которого превышает 1,2 метра, отметило Associated Press. Такие животные представляют угрозу для людей и животных. В этом штате существует специальная горячая линия, по которой жители могут позвонить, если заметили аллигатора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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