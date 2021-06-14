В Санкт-Петербурге проверят продажу в сувенирных магазинах формы сборной Украины по футболу – СМИ

По словам одного из источников агенства, основанием для проверки стала “экспертиза, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность РФ и иные формы экстремизма”.

Проверки планировались, в частности, на стадионе, где 12 июня сборная России играла в стартовом матче групповой стадии со сборной Бельгии. Этот матч Россия проиграла со счетом 0:3. О результатах запланированного мероприятия “Интерфакс” не сообщил.

Другой собеседник агентства предположил, что торговать формой сборной Украины не будут, потому что “нет спроса”. При этом он не смог однозначно сказать, есть ли где-то в продаже в Петербурге форма сборной Украины.

“Интерфакс” узнал, что в одной из фан-зон Санкт-Петербурга на Конюшенной площади форму украинской сборной не продают.

Контекст:

Новую форму сборной Украины президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины и надписи “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявлял, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

Сегодня, 13 июня, в Амстердаме в первом туре группы С чемпионата Европы по футболу сборная Украины уступила сборной Нидерландов.

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