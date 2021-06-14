“Написанное на форме – не убрать”. Зеленский оценил игру сборной Украины в первом туре Евро 2020

“Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и победа, потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас”, – написал Зеленский.

Он также разместил надписи, которые присутствуют на футбольной форме украинцев на Евро 2020: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2837054039878287

Контекст:

13 июня сборная Украины в первом туре группы С чемпионата Европы по футболу 2020 года уступила сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу поединка украинцы уступали 0:2 и сумели сравнять счет, однако пропустили решающий мяч за пять минут до завершения основного времени.

Следующий матч Евро 2020 сборная Украины проведет 17 июня против сборной Северной Македонии, последний в группе – 21 июня против Австрии.

На Евро 2020 сборная Украины получила новую форму, с контуром карты Украины, а также надписями: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрило УЕФА.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

11 июня исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

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