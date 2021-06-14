Зеленый чай сделает волосы неотразимыми: эффективный метод восстановления

Зеленый чай может помочь быстро восстановить пряди волос. Услышав данную информацию, ее тут же хочется подвергнуть сомнению. Ведь все привыкли употреблять зеленый чай в качестве напитка. Однако не стоит спешить этого делать. Как оказалось, его употребление – не единственное преимущество. Прежде всего, это один из самых здоровых напитков в мире, он богат витамином В и дополнительно очищает организм от токсинов.

Применение этого средства сразу после мытья волос – еще один пример того, как можно использовать настой. Сегодня речь пойдет о зеленом чае как средстве для поврежденных волос: каковы преимущества его использования, как правильно его применять и в каких количествах?

Почему следует использовать зеленый чай в уходе за волосами?

Зеленый чай – это не только отличный ежедневный уход за волосами, он также эффективен при кожных заболеваниях, даже таких серьезных, как алопеция.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые снижают действие свободных радикалов. Кроме того, настой обладает противовоспалительными свойствами.

Также не стоит забывать о кофеине, который является одним из ингредиентов зеленого чая. Он оказывает положительное воздействие на рост волос, поскольку может влиять на приток крови к волосяным фолликулам, что делает пряди сильными и здоровыми.

Преимущества зеленого чая

Одним из самых основных преимуществ данного средства для волос является факт того, что зеленый чай богат витаминами В, С, Е; хорошо стимулирует рост и восстановление волос, оказывает противовоспалительное и увлажняющее воздействие на поврежденные участки в короткие сроки.

Стоимость такого средства в разы дешевле разрекламированных спреев и бальзамов для волос.

Варианты применения зеленого чая в уходе за волосами

Домашний настой следует использовать в качестве ополаскивателя для волос. Для приготовления данной смеси нужно 5 столовых ложек листьев зеленого чая залить двумя стаканами горячей кипяченой воды. Дать эссенции остыть, а затем нанести на волосы в качестве ополаскивателя после мытья. Таким настоем может пользоваться любой человек, особенно люди с кожными заболеваниями. Применять его рекомендуется два раза в неделю в качестве ополаскивателя для волос, как часть рутинного повседневного ухода.

Результат не заставит себя долго ждать: волосы становятся крепкими, значительно уменьшается их выпадение. Можно позабыть о жирных прядях и секущихся кончиках на долгое время.