 

Глава ЛНР призвал наказать подобных Протасевичу «по законам военного времени»

14.06.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который участвовал в конфликте в Донбассе, и подобные ему люди должны понести суровое наказание, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он заявил, что видел фото Протасевича в военной форме – «на нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие». Как сообщил Пасечник, «вот такие разодетые молодчики, «бравые солдаты», они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса».

Глава ЛНР выразил уверенность, что «такое прощать нельзя», они «однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Луганск-24».

По словам руководителя ЛНР, действия таких людей были направлены не на убийство одного человека, а носили массовый характер. Он не стал «комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни». При этом Пасечник считает, что военные преступники «должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния».

Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии. Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе. В ЛНР сообщили, что он обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / В Кривом Роге полицейские проверили кафе, работавшее в карантин. Одного из них избили пьяные посетители

04.03 / Новый кроссовер Perodua Ativa стартовал в Малайзии

25.12 / Захарова назвала источник силы РФ в «войне вакцин»

23.04 / Шепелев пожаловался, что после рождения сына возлюбленная перестала присылать ему снимки с глубоким декольте

26.08 / Мексика, Индия, Южная Корея… Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты

10.03 / Японцы запустили самый мощный в мире суперкомпьютер

11.04 / Ученые назвали причину постоянного расширения Вселенной

26.01 / Массовые протесты против карантина в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

01.03 / Названа доля россиян с опасным дефицитом витаминов

05.10 / “Думаю, что вернут”. Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на “Танцах со звездами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика