Глава ЛНР призвал наказать подобных Протасевичу «по законам военного времени»

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который участвовал в конфликте в Донбассе, и подобные ему люди должны понести суровое наказание, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он заявил, что видел фото Протасевича в военной форме – «на нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие». Как сообщил Пасечник, «вот такие разодетые молодчики, «бравые солдаты», они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса».

Глава ЛНР выразил уверенность, что «такое прощать нельзя», они «однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Луганск-24».

По словам руководителя ЛНР, действия таких людей были направлены не на убийство одного человека, а носили массовый характер. Он не стал «комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни». При этом Пасечник считает, что военные преступники «должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния».

Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии. Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе. В ЛНР сообщили, что он обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева.