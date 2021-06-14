 

Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро–2020

14.06.2021, 0:10, Новости дня
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Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Украины завершился поражением украинских футболистов, сообщают информационные агентства.

Команда Нидерландов одержала победу в Амстердаме со счетом 3:2. Голы в украинские ворота забили Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. Украина ответила мячами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. 17 июня команда Нидерландов сыграет с австрийцами, а украинцы встретятся со сборной Северной Македонии, передает ТАСС.

Напомним, сборная РФ по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Во Львове наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, а сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет.



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