Вступают в силу санкции США против госдолга России
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С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации.
При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.
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