Вступают в силу санкции США против госдолга России

С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации.

При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.