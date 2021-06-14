«Кровная честь»: как стать донором крови и плазмы в России



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Сдаем кровь

Кто может стать донором крови?

Потенциальный донор должен достичь возраста 18 лет и весить не менее 50 кг, а также не иметь противопоказаний к переливанию. Так, поделиться кровью не могут стать пациенты с ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами, туберкулезом, злокачественными новообразованиями, психическими заболеваниями, отсутствием слуха и речи. Необходим временный отвод от донорства на разные сроки после оперативных вмешательств, в том числе абортов, пребывания в загранкомандировках больше двух месяцев, контактами с больными гепатитами А, В и С. Полный перечень временных и абсолютных противопоказаний можно прочитать здесь.

Если вы претендуете на звание «Почетный донор России» и хотите сдавать кровь регулярно, от вас потребуется регулярно предоставлять справки о перенесенных за полгода заболеваниях, об отсутствии контактов по гепатитам и другим инфекционным заболеваниям. Также придется раз в год сдавать клинический анализ мочи и проходить флюорографию, рентген органов грудной клетки и электрокардиографию (ЭКГ).

Где сдать кровь?

Узнать адреса пунктов сдачи крови можно на интернет-портале Службы крови. Горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30 – работает круглосуточно и звонок по РФ бесплатный.Прием доноров ведется по предварительной записи, достаточно позвонить и сообщить о своем скором визите. При себе необходимо иметь только паспорт.

Как подготовиться к сдаче крови?

Накануне и в день донации лучше воздержаться от жирных, жареных, острых или копченых продуктов. Также не рекомендуется есть бананы, орехи, молочные продукты, яйца и масло.

Не стоит идти сдавать кровь после бессонной ночи или натощак, донор должен быть сытым и хорошо отдохнувшим. Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак.

За двое суток до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать аспирин и другие анальгетики. И не курите минимум за час до процедуры, даже если очень волнуетесь.

ВАЖНО! Если в назначенный день вы почувствовали недомогание, откажитесь от сдачи крови. Даже легкая слабость или озноб могут быть симптомами инфекционного или другого заболевания. Просто отложите донацию на другой день.

Как происходит забор крови?

Сначала от вас потребуется заполнить анкету и пройти небольшой медосмотр, в ходе которого врач оценит состояние вашего здоровья.

Во время кроводачи вы будете сидеть или лежать в кресле с откидной спинкой. Процедура происходит также, как и сдача анализа крови из вены, с той разницей, что на это уйдет 5-10 минут. Рекомендуемый объем одной донации составляет 450 мл — это абсолютно безопасно для вашего здоровья.

После сдачи крови вам необходимо будет отдохнуть 10-15 минут под присмотром медицинского персонала. Весь процесс, включая заполнение анкеты, займет чуть больше часа.

Что получает донор?

По закону в день сдачи крови донору предоставляется бесплатное питание и два выходных. Сдав в течение года две максимально допустимые дозы крови, донор имеет право на получение по месту работу или учебы льготную путевку в санаторий.

После сдачи 60 донаций доброволец получает нагрудный знак «Почетный донор России», а вместе с ним — ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, право на внеочередное оказание медпомощи и ежегодную индексируемую выплату, которая в 2021 году составляет 15 109 рублей и 46 копеек.

Сдаем плазму крови после COVID-19

Для чего она нужна?

Плазма — это часть крови, состоящая из воды, белков и свертывающих веществ, которые вместе с тромобцитами способствуют заживлению поврежденных кровеносных сосудов. Донорская плазма используется для переливания пациентам с нарушениями функции свертываемости крови и для восполнения крупных кровопотерь. Кроме того, это бесценный материал для изготовления более 20 лекарственных препаратов.

Сейчас во многих странах, в том числе в России, плазма людей, перенесших коронавирусную инфекцию, используется для переливания тяжелых пациентов с COVID-19. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. Ученые называют этот метод «терапией пассивными антителами», поскольку больной получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.

Этот метод лечения пока не подтвердил своей эффективности в международных исследованиях, однако в РФ его широко применяют. Кроме того, на основе плазмы выздоровевших пациентов создан препарат «КОВИД-глобулин», который «тренирует» иммунную систему быстрее создавать антитела.

Кто может стать донором плазмы?

Требования и ограничения к потенциальным донорам ровно те же, что и при сдаче крови, за исключением одного важного нюанса: сдать свою плазму может только человек, выздоровевший от коронавирусной инфекции.

Важно, чтобы с момента появления первых симптомов прошло не менее 5 недель и вы чувствовали себя полностью здоровым. Кроме того, у вас должны выработаться достаточный уровень антител, что подтверждает ИФА-тест.

Где сдать плазму?

Забор плазмы осуществляется далеко не во всех центрах крови, поскольку для него необходимо специальное оборудование. В Москве сдать свою плазму можно только в шести местах:

Центр крови им. О.К.Гаврилова (Поликарпова)

Центр крови им. О.К.Гаврилова (Бакинская)

ГКБ им. М.П. Кончаловского

ГКБ №52

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова

ГКБ им. А.К. Ерамишанцева

ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Как происходит забор плазмы?

Этот процесс называется плазмаферезом: с помощью специального аппарата кровь донора разделяется на плазму и клеточную фракцию, после чего эритроциты и другие клетки крови возвращаются обратно. Заготовленная плазма переводится в гемоконтейнер. Как правило, за одну донацию берется 600 мл плазмы, но если у донора маленький вес, объем могут снизить до 400 мл. Процедура занимает не меньше 40 минут, после чего вам дадут отдохнуть не меньше 20 минут.

Что получает донор?

Поскольку во время пандемии спрос на плазму огромен, в Москве донор получает 5 000 рублей за 600 мл, плюс компенсацию за питание в размере 1235 рублей. И огромную благодарность от врачей: одной дозы плазмы хватает на двух-трех пациентов с тяжелым течением COVID-19.