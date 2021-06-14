После ухода из Госдумы Наталья Поклонская займёт должность обер-прокурора Синода

Депутат Наталья Поклонская раскрыла секрет своего нового назначения, ради которого решила не участвовать в новых выборах в Государственную Дума РФ.

После окончания срока депутатских полномочий Поклонская займёт восстановленный пост обер-прокурора Синода Русской православной церкви.

Пост обер-прокурора был упразднён советской властью в 1917 году, вместе с отменой прочих чинов и званий Российской империи. С тех пор главный церковный орган вынужден был работать без поддержки и руководства государства, что негативно сказывалось на его производительности и квартальных показателях.

В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о восстановлении данной должности, однако пост до сих пор остаётся вакантным. Решение назначить на него Наталью Поклонскую связано с тем, что у неё есть как опыт работы в прокуратуре, так и в церковных структурах, связанных с личностью Николая II.

– Для меня это большая честь и большая ответственность. Я буду исполнять обязанности обер-прокурора со всей серьёзностью. Никаких няш-мяш, только Библия и «Отче наш». Буду следить, чтобы члены Синода не отклонялись от линии партии, не пытались устроить новый раскол, чтобы не было как на Украине. А если какая-то гадина бородатая в рясе всё-таки решит богохульничать, то я готова её покарать, так сказать, по законам военного времени. Мой наградной маузер за возвращение Крыма всегда при мне, – сказала Наталья Поклонская.

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