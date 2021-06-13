 

Умер украинский хореограф Чапкис

13.06.2021, 23:56, Новости дня
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Скриншот: gregchapkis / Instagram

Информацию о смерти хореографа его родственники подтвердили и ТСН.

Причина смерти не уточняется.

Контекст:

24 февраля Чапкису исполнился 91 год. За два месяца до дня рождения, в декабре 2020 года, хореограф был госпитализирован с двусторонней пневмонией. 29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако спустя неделю хореографа снова госпитализировали.

По словам Григория Чапкиса, врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в “Феофанию”. 12 января артиста выписали из больницы.

9 февраля стало известно, что он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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