Зеленский поблагодарил лидеров стран G7 за поддержку Украины

“Участники саммита [G7] в совместном заявлении по его результатам поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах”, – говорится в тексте.

Лидеры “Большой семерки” призвали Россию отвести войска и вооружение от восточной границы Украины и уменьшить концентрацию войск в оккупированном Крыму.

“Мы твердо остаемся на позиции, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником”, – процитировали в ОП отрывок из коммюнике.

Участники саммита поддержали переговоры в нормандском формате для реализации Минских договоренностей. Они призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования взять на себя обязательства о прекращении огня.

“Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Отношения России со странами Запада испортились по ряду причин, среди которых агрессия против Украины и кибератаки против стран, в том числе представляющих G7.

“Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в дела других стран демократических систем, а также выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека”, – сказано в итоговом коммюнике саммита лидеров стран “Большой семерки”.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о высоком месте Украины на саммите G7.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).

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