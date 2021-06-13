Футбольная сборная Украины уступила Нидерландам в первом туре Евро 2020
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Счет в поединке был открыт на 52-й минуте игроком из Нидерландов Джорджинио Вейналдумом. Через семь минут его соотечественник Ваут Вегхорст довел счет до 2:0.
В конце матча дважды отличились украинцы: Андрей Ярмоленко забил на 75-й минуте, а Роман Яремчук – на 79-й.
Однако сборная Нидерландов все же забила победный мяч – на 85-й минуте отличился защитник Дензел Думфрис.
Итоговый результат – поражение украинцев со счетом 2:3.
На сегодня это наибольшее число забитых мячей в одном матче Евро 2020.
В другом поединке группы С сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла 13 июня сборную Северной Македонии.
Контекст:
Следующий матч Евро 2020 сборная Украины проведет 17 июня против сборной Северной Македонии.
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