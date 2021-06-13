 

Футбольная сборная Украины уступила Нидерландам в первом туре Евро 2020

13.06.2021, 23:56, Новости дня
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Счет в поединке был открыт на 52-й минуте игроком из Нидерландов Джорджинио Вейналдумом. Через семь минут его соотечественник Ваут Вегхорст довел счет до 2:0.

В конце матча дважды отличились украинцы: Андрей Ярмоленко забил на 75-й минуте, а Роман Яремчук – на 79-й.

Однако сборная Нидерландов все же забила победный мяч – на 85-й минуте отличился защитник Дензел Думфрис.

Итоговый результат – поражение украинцев со счетом 2:3.

На сегодня это наибольшее число забитых мячей в одном матче Евро 2020.

В другом поединке группы С сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла 13 июня сборную Северной Македонии.

Контекст:

Следующий матч Евро 2020 сборная Украины проведет 17 июня против сборной Северной Македонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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