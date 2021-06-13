 

Hill – США выделят Украине ещё $150 млн помощи на укрепление безопасности из-за «российской агрессии»

13.06.2021, 23:54, Новости дня
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В Министерстве обороны США объявили, что предоставят Украине новый пакет помощи в размере $150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности, передаёт The Hill. Пентагон ожидает, что дополнительные средства помогут украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО.


Reuters

США выделят Украине ещё $150 миллионов помощи на укрепление границ против России, пишет The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Согласно заявлению оборонного ведомства, дополнительные средства, выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, позволят «сохранить территориальную целостность страны, защитить границы и улучшить взаимодействие с НАТО».

Как отмечает издание, новый пакет помощи, который позволит стране «лучше защитить себя от российской агрессии», включает поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, средств обеспечения безопасной связи, средств радиоэлектронной борьбы и средств для медицинской эвакуации раненых. 

Средства, выделенные конгрессом США в 2021 финансовом году, обусловлены прогрессом Украины в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Так, это стало дополнением к аналогичному пакету помощи в размере $125 млн, выделенному стране в марте в связи с тем, что «Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году».

Пентагон «продолжает поощрять Украину к проведению реформ, которые соответствуют принципам и стандартам НАТО, для продвижения евроатлантических устремлений страны», — приводит The Hill слова Кирби.

По словам пресс-секретаря Пентагона, с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление безопасности в размере $2,5 млрд.



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