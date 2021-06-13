 

Белоруссия не исключила «холодной войны 2.0» и «горячей войны»

13.06.2021, 23:10, Новости дня
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Есть «предпосылки» к тому, что может начаться новая холодная война и даже «горячая», сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, «есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Как сообщил Макей, Запад полагал, что после распада Советского Союза сможет сохранить «влияние навеки», но «появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнце». Китай, Индия, РФ «тоже имеют на это право», а «большие геополитические игроки» не соглашаются «с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить», сказал глава МИДа. «Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе», – сообщил он.

«Как и с кем дружить – это уже будет зависеть от развития ситуации», – сказал министр, добавив, что его настораживают недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого «беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией». «Мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие», – сказал Макей.

Он отметил, что «сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное», но «все это абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее». Макей заявил, что Запад готов использовать любые методы для достижения своих целей, «уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже – теракты, что было в Беларуси, восемь случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война».

Глава МИД Белоруссии заявил, что предложение РФ о встрече лидеров пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН назрело, ее нужно провести как можно быстрее, в этом же русле находится и белорусское предложение о проведении широкоформатного международного диалога по вопросам безопасности и мира в регионе – «Хельсинки-2». При этом Запад «почему-то предпочел забыть» о «положительных инициативах и предложениях». В 2020 году впервые со времени холодной войны мировые военные расходы увеличились до 2 трлн долларов, что составляет 2,5% от мирового ВВП., указал министр.

Напомним, Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы.



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