 

Байден согласился со словами Путина о “низшем уровне” в отношениях двух стран

13.06.2021, 22:56, Новости дня
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Путин был прав, это действительно “самая низкая точка”, заявил Байден.

Будущее отношений двух стран зависит от того, станет ли Россия действовать в соответствии с международными нормами. Во многих случаях Путин этого не делал, отметил Байден.

По словам президента США, Вашингтон не ищет конфликта с Москвой. США стремятся решить вопросы, которые, по их мнению, противоречат международным нормам и хотят работать с Москвой, в частности, над проблемами климата.

Контекст:

Встреча Байдена с Путиным состоится 16 июня в Швейцарии. Путин сказал, что ожидает от этой встречи “налаживания диалога”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. Она предупредила, что Байден будет “прямолинеен”.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

7 июня Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор был запланирован в преддверии поездки Байдена в Европу, где он должен встретиться с Путиным, отмечал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В ОПУ сообщили, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией”, во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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