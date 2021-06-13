 

В Италии мужчина застрелил трех человек и покончил жизнь самоубийством

13.06.2021, 22:56, Новости дня
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В результате стрельбы были убиты игравшие перед домом братья в возрасте три и восемь лет, а также ехавший на велосипеде пожилой мужчина.

Стрельба также велась в сторону мужчины, который вышел выбросить мусор, но он не пострадал.

Силовики принялись искать стрелявшего и обнаружили его в одном из домов, где тот забаррикадировался. Через несколько часов он покончил жизнь самоубийством из того же пистолета, который использовался при убийстве детей и пожилого мужчины, пишет агентство.

ANSA выяснила, что речь идет о Андреа Пиньяни, жалобы на которого ранее не поступали. Источники агентства рассказали, что единственный “полицейский прецедент” в отношении мужчины касается мая 2020 года, когда он напал на мать. Пиньяни якобы жил с матерью и определенное время не контактировал с людьми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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