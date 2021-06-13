Захарова заявила в ответ G7, что предсказуемость России “подтверждена годами и делами”

“Есть один интересный аспект. “Семерка” высказала заинтересованность в “стабильных и предсказуемых” отношениях с РФ. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за “Семеркой”, у которой с этой сферой не очень”, – написала она.

Захарова также назвала “традиционным” призыв лидеров G7 к России прекратить дестабилизирующее поведение.

Контекст:

“Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в дела других стран демократических систем, а также выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека”, – сказано, в частности, в итоговом коммюнике саммита лидеров стран “Большой семерки”.

Отношения России со странами Запада испортились по ряду причин, среди которых агрессия против Украины и кибератаки против стран в том числе представляющих G7/

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