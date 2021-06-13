Соратники Навального заявили о подделке медицинских документов политика в Омской больнице. Они назвали имя “важнейшего члена команды убийц”

Медицинские документы Навального сфальсифицировали, чтобы “скрыть реальную картину”. Так, 2 ноября прошлого года юристы фонда Иван Жданов и Вячеслав Гимади приехали в омскую больницу и попросили предоставить им медкарту Навального. Но им сказали, что документы в архиве, карту “выдадут, но попозже, через недельку, когда обсудят с главным врачом и достанут из архива”

“Иван и Слава не удовлетворились таким ответом, сами пошли в этот самый архив и попросили выдать им медкарту. В их руках было самое мощное оружие из доступных. Они сказали, что все согласовано с начальством. Добро получено. И благодаря волшебной фразе, паролю, который открывает в России все двери, им разрешили сфотографировать все, что было в архивах на тот день. Таким образом у нас оказалась копии всех медицинских документов Навального, хранившихся в омской больнице. И никто до сегодняшнего дня не знал, что они у нас есть”, – написали расследователи.

Через месяц соратники Навального официально выдали ту же самую медкарту. “Держите, нам нечего скрывать”, – сказала главврач в присутствии нотариуса.

Впоследствии выяснилось, что медкарту изменили, из нее пропал биохимический анализ крови Навального.

“Омские жулики просто выкинули его, спрятали от нас, как будто его никогда не было. А он был, и в нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев”, – сказано в материале.

Главный токсиколог больницы и Омской области Александр Сабаев обладал информацией у биохимическом анализе крови Навального еще в августе. После этого он несколько месяцев подряд утверждал, что исключает отравление Навального, списывая симптомы на нарушение обмена веществ, переутомление, перегрев и алкогольную интоксикацию, отметила команда оппозиционера.

Соратники Навального утверждают, что нашли “важнейшего члена команды убийц”, участвовавших в отравлении политика. По их информации, это Валерий Сухарев, высокопоставленный сотрудник ФСБ.

В двухнедельный период до и после отравления Навального он “непрерывно разговаривал по телефону с уже известной бригадой отравителей”. С координатором спецоперации Олегом Таякиным он говорил 46 раз.

“11 раз звонил Макшакову, десятки раз говорил с Александровым, Осиповым и Кудрявцевым. То есть этот Сухарев оказался важнейшим членом команды убийц, но поначалу мы его не заметили – не знали псевдоним, думали, это кто-то незначительный. Точно так же мы не понимали, что он не часть команды из Института криминалистики (где состоят все показанные нами отравители), он работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ”, – говорится в расследовании.

Контекст:

Навальный провел в омской больнице несколько дней в августе 2020-го. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния оппозиционера. Навальный вначале находился в токсикореанимации больницы, где работали Максимишин и Агишев, а 22 августа политика доставили в берлинскую клинику “Шарите”. В окружении оппозиционера считали, что его отравили, но омские врачи не соглашались с такой позицией.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

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