Суд в Москве арестовал акциониста Крисевича

…из-за акции с пистолетом на Красной площади.

Таганский районный суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича до 11 августа. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Таганского суда.

Об аресте Крисевича ходатайствовало следствие. «Апология протеста» отмечает, что адвокат Мансур Гильманов предоставил 128 поручительств за Крисевича, но суд отказался их приобщать.

Против Крисевича 11 июня возбудили дело о хулиганстве (ст 213 УК). В ходе акции против политических репрессий он два раза выстрелил в воздух шумовыми патронами из охолощенного аналога пистолета Макарова на Красной площади и сымитировал выстрел в себя. От выстрела он не пострадал. По делу также задержали журналистку Нику Самусик, освещавшую акцию. Ей также сегодня планируют избрать меру пресечения.

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