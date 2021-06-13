Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией

Президент США Джо Байден не соглашался обмениваться с Россией киберпреступниками, он говорил о привлечении таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, сообщил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если (президент России) Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже несут», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.