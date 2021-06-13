 

Байден обсудит с Эрдоганом обеспечение безопасности в Афганистане

13.06.2021, 22:12, Новости дня
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Президент США Джо Байден обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в Афганистане после вывода из этой страны американских войск, сообщил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден «обсудит меры в сфере безопасности, в том числе с президентом Эрдоганом». Планируется, что двусторонние переговоры Эрдогана и Байдена пройдут на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Турция сообщила о готовности взять на себя охрану и управление аэропортом Кабула после ухода США и других сил НАТО из Афганистана.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.



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