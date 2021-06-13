Байден перепутал Сирию с Ливией в разговоре о России

Рассуждая о возможности сотрудничества с Москвой, президент США Джо Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии, сообщил его советник Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос о том, имел ли в виду Байден Сирию, когда упоминал о Ливии, Салливан заявил: «Да, да, имел», – передает ТАСС.

В частности, Байден сказал, что «многое происходит в областях, где мы можем работать вместе, включая, например, Ливию». «Мы должны открыть пути, чтобы можно было пройти и предоставить помощь продуктами и экономическую, жизненно важную помощь населению, которое испытывает реальные проблемы», – приводит его слова «Прайм».

Напомним, ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о РФ пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).