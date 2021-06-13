Врач Владимир Болибок объяснил, почему необходимо срочно усилить антиковидные меры

Доктор Владимир Болибок уверен, что усиление антиковидных мер в РФ необходимо было принять «вчера», а не сейчас. Врач объяснил, почему стране нужны такие меры.

Накануне появилось сообщение об усилении контроля за соблюдением эпидемиологических мер в Москве. Это вызвано ростом заболеваемости коронавирусом, которое отмечается в последнее время. Владимир Болибок поддержал решение ведомства, причем, по мнению врача-иммунолога, это было необходимо сделать еще вчера. При этом повышение количества заразившихся COVID-19 может быть напрямую связано с низким процентом числа вакцинированных граждан. Этот процесс идет слишком вяло и медленно, потому следует не забывать и о других видах профилактики коронавирусного заболевания.

Более жесткое соблюдение карантинных мер и применение способов защиты поможет улучшить ситуацию с пандемией в России. Больший контроль, а также усиление ограничений станут фактором, благодаря которому страна избежит новой волны инфицирования. Стоит обратить более пристальное внимание сотрудникам Роспотребнадзора, как пишет «Политэксперт», и тем гражданам, которые безответственно игнорируют нормы, согласно которым в общественных местах следует носить маски.

Источник: politexpert.net