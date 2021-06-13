 

Мужчина, упавший с канатной дороги в Харькове, был пьян, у него открытая черепно-мозговая травма – медики

13.06.2021, 21:58, Новости дня
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Он рассказал, что пострадавшему 17 лет (ранее соцсети писали, что ему 30 лет).

В результате падения и последующего удара ехавшего по дороге микроавтобуса он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом плеча и бедра.

Newsroom опубликовал видео, на котором снят и момент падения, и то, как мужчина вел себя перед инцидентом.

ВИДЕОNewsroom Kharkov / YouTube

В полиции Харьковской области рассказали, что об инциденте им сообщили в 18.15 и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее соцсети писали о смерти упавшего, однако эта информация не подтвердилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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