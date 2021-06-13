 

Кнессет утвердил нового премьер-министра Израиля

13.06.2021, 21:58, Новости дня
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“Большинством в 60 голосов против 59 пленум Кнессета утвердил создание ротационного 36-го правительства Государства Израиль во главе с премьер-министром депутатом Нафтали Бенетом (“Ямина”) и ротационным премьер-министром депутатом Яиром Лапидом (“Еш Атид”)”, – говорится в сообщении.

Членов нового правительства уже привели к присяге.

Выступая перед членами парламента, предыдущий премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал бороться с новым правительством.

“Если нам уготовано быть в оппозиции, мы будем делать это с достоинством, пока не свергнем это опасное правительство. Мы вернем страну к движению по нашему пути”, – заявил он.

Также Кнессет избрал своим председателем представителя фракции “Еш Атид” Мики Леви. За него проголосовали 67 депутатов.

Контекст:

Решение назначить Бенета израильские партии приняли в начале июня.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху находился на этой должности 12 лет.

Внеочередные парламентские выборы в Израиле состоялись 23 марта. 6 мая Нетаньяху потерял право на формирование правительства Израиля – истек срок, отведенный ему для этого. Страна оказалась на пороге пятых с апреля 2019 года парламентских выборов. 

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре прошлого года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Нетаньяху и бывший спикер Кнессета, председатель партии “Кахоль Лаван” Бенни Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса.

Критики заявляли, что Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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