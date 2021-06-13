«Есть справка, что я здоров!»

Приморский депутат-коммунист Ищенко, выигравший отмененные в 2018 году выборы, намерен пойти в Госдуму, «снести» губернатора Кожемяко, а затем стать президентом.



Андрей Ищенко. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

«У меня нет справки, что я *** [ненормальный]! Есть справка, что я здоров!» — с напором говорит депутат приморского Заксобрания Андрей Ищенко. Сейчас он находится в Москве, где, по его словам, проходит кадровую комиссию в КПРФ. От этой партии он намерен выдвигаться на выборы в Госдуму по 64-му округу, объединяющему Находку и север Приморья. Перед отъездом он подал заявление в краевой следственный комитет — о попытке подкупа со стороны губернатора Олега Кожемяко в ходе предвыборной кампании. Корреспондент «Новой» Валерия Федоренко пообщалась с «красным губернатором».

СПРАВКА

Напомним, коммунист Андрей Ищенко в сентябре 2018 года выиграл выборы губернатора Приморского края, уверенно победив врио губернатора Андрея Тарасенко. Однако итоги голосования из-за многочисленных нарушений, признанных даже главой ЦИК Эллой Памфиловой, были отменены. Никто не понес наказания за срыв выборов, ничего неизвестно о проверках и уголовных делах по факту фальсификаций.

На повторные выборы, которые состоялись в декабре, КПРФ отказалась его выдвигать под предлогом, что партия уже победила в сентябре и намерена отстаивать итоги тех выборов (не отстаивала). Сам депутат не смог собрать необходимое количество подписей избирателей для самовыдвижения.

Ищенко продолжил работать в Законодательном собрании Приморья и достраивать дом, хотя сразу после отмененных выборов с его бизнесом начались проблемы. В 2019 году он обвинил в продажности и обозвал Иудой главу приморского крайкома КПРФ Анатолия Долгачева, за что был исключен из партии. Кроме того, он обнародовал ряд нелицеприятных высказываний о жизни и здоровье других политических деятелей края, записал видеообращение к Трампу о болезни его жены Мелании и признался в любви пресс-секретарю Минобороны Россияне Марковской.

Весной 2021 года он также обнародовал ряд странных и смешных видео: Ищенко разъезжает под музыку, мяукает, твердит о своей близости к силовикам, снова признается в любви России, выкладывает ролики о посвящении в казаки, заявляет об угрозах убийством. И обращается к Олегу Кожемяко, называя того губернатором-самозванцем и напоминая о попытке предложить ему, Ищенко, за снятие с выборов два миллиона долларов.

Из краевого правительства комментарии скудны. Пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик назвал слова Ищенко бредом.

9 мая Ищенко с его согласия госпитализировали в краевой психоневрологический диспансер на улице Шепеткова во Владивостоке.

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Заявление

После трех недель в диспансере Андрей Ищенко говорит, что «в психушке не лежал». Был, мол, в ковидном боксе, в вип-палате. По его словам, в диспансере не делали ничего, только лекарства давали. И главное — 2 июня пишет заявление в приморский следственный комитет, а уже 4-го улетает. Сперва в Сочи, потом в Москву.

Встречаемся до его отлета. Ищенко показывает фото журналиста Сергея Тихонова. Именно он, по утверждению депутата, был посредником в переговорах с Олегом Кожемяко и готов это подтвердить. А точнее, с его представителем, вице-губернатором Антоном Волошко, — о взятке в два миллиона долларов за снятие с выборов. С Тихоновым в Сочи он действительно встречается. И даже записывает «видеопривет» для вице-губернатора Приморья по внутренней политике Антона Волошко.

— Он вот так сидел, — показывает Ищенко на стул рядом. — А записывающее устройство вот здесь [на запястье] было закреплено. И разговаривал я по его телефону с Волошко. А выдавал устройство сотрудник ФСБ Александр Мальцев.

То же самое он написал в объяснительной к своему заявлению и опубликовал, изрядно всех удивив. Цитируем.

«Ориентировочно 15 октября 2018 года я провел встречу с Тихоновым Сергеем Александровичем. Во время встречи он озвучил предложение от лица Кожемяко Олега Николаевича, на тот момент исполняющего обязанности губернатора Приморского края, отказаться мне от дальнейшего участия в досрочных выборах (…). За отказ от участия и поддержку врио Кожемяко О.Н. мне было обещано денежное вознаграждение (взятка) в размере 2.000.000 (два миллиона долларов США). Когда я дал согласие на получение данной суммы, то Сергей Александрович Тихонов позвонил по своему личному сотовому Антону Анатольевичу Волошко.

[… Он предложил] на следующее утро выйти в море на катере, попросил взять с собой сумку для денежных купюр, я согласился. После отдал телефон Сергею Александровичу Тихонову и сказал следующее:

«Если Президент РФ Владимир Владимирович Путин хочет видеть Олега Николаевича Кожемяко губернатором Приморского края, то я мешать не буду. Я уважаю решения Президента моей страны. Я уйду с выборов самостоятельно. Денег я брать не буду. Прошу только двух вещей. Первое — безопасность моим двум несовершеннолетним детям. Второе — гарантии неприкосновенности моего строительного бизнеса. […] Записывающее устройство, закрепленное на протяжении всей встречи на запястье левой руки, передал майору ФСБ по ПК Александру Мальцеву на следующий день. За сутки ранее записывающее устройство мне было выдано и объяснен принцип его работы. Готов свои объяснения подтвердить на полиграфе (детекторе лжи)».

Под объяснительной стоит подпись. Под заявлением — подпись и печать с входящим СК.

Заявление Андрея Ищенко в Следственный комитет

СПРАВКА

После опубликования заявления приморское правительство более многословным не стало. Вице-губернатор Антон Волошко заявил, что губернатор края подавать иск о клевете не будет, так как это неэтично, «учитывая психическое состояние человека». Комментариев иного толка из «белого дома» не поступало. То же самое говорят и источники: судиться Кожемяко не станет, поскольку Ищенко ненормален.

Зато в приморских телеграм-каналах появился любопытный документ — точнее, просто текст, без подписи и печати, в котором указан диагноз: «Мания с психотическими симптомами с конгруентным аффекту бредом», — и расписана примерная фабула приключений Ищенко (впрочем, с грамматическими, пунктуационными и фактическими ошибками).

«Психическое состояние усугубилось в феврале 2021 года, стал спать около трех часов в день, при этом был чрезмерно активным. Высказывал идеи переустройства политической структуры страны, утверждал, что ему по телевидению передавали задания, говорил о том, что хочет идти служить в Военно-морской флот, в мае 2021 года оформил свой бизнес на своего двоюродного брата. За три дня до настоящей госпитализации уехал на собственной машине в неизвестном направлении, не выходил на связь. В связи с чем мать подала в розыск. Ездил по Приморскому краю, с флагом на капоте. Был задержан сотрудниками полиции в Черниговской районе, просил сотрудников полиции выслать ему военные самолеты. Затем бросил свой автомобиль и босиком, держа в руках палку с завязанными на ней кроссовками, шел по дороге. Родственниками был доставлен домой, которые вызвали ему бригаду СМП. Бригадой СМП был доставлен в приемный покой ГБУЗ «ККПБ». В приемном покое сказал дежурному врачу, что обеспокоен судьбой Родины, заявил, что намерен вернуть Советский Союз, также сказал, что завербован в разведку и что может говорить на всех языках мира, рассуждал по поводу операции «Золотая рыбка», которую он разработал. Дал свое добровольное согласие на госпитализацию и лечение. В палате вырвал камеру наблюдения, сорвал штору, отломал косяки…»

— Справка поддельная! — злится Андрей Ищенко, узнав о выложенном в Сети тексте. — Документ могли выдать мне, а не кому-то, — а мне его не выдавали. Меня главный врач психбольницы заверил, что ее не будет. У меня есть справка, что я здоров. Я же права потерял, ну у меня забрали. И я проходил медкомиссию. У меня есть справка о том, что я абсолютно психически здоров. Сдали меня в дурдом специально. И выпустили оттуда. Мама сдала. Из-за нервного возбуждения. Борода у меня неаккуратная, пишут! А где бы я там ее побрил?

Справку о том, что полностью здоров психически, Ищенко действительно скидывает. Она подписана клиническим психологом Краевой клинической психиатрической больницы Тюриной М.А. И датирована концом января 2021 года. А в подлинности слитого в Сеть документа усомнились телеграм-каналы, близкие бывшим соратникам экс-губернатора Сергея Дарькина, которые обратили внимание, что «если скачать файл на стационарный ПК и открыть его свойства, то можно увидеть, что создан он Каюковой Ириной Валерьевной, а отредактирован Курченко Тамарой Леонидовной. По странному стечению обстоятельств некая Курченко Тамара Леонидовна указана в открытых источниках как заместитель министра здравоохранения Приморского края. И это правда. Указана.

— Выпустили — я поехал в Лесозаводск и сою садил там. Видала, как я ровно борозду делаю? Ты не успеваешь за мной следить! У меня же посты идут каждые полчаса. Что в голову придет, то и ставлю, — смеется Андрей Ищенко. И радуется тому, что на инстаграм-странице становится все больше и больше подписчиков.

Посты действительно стали куда более адекватными и серьезными. Более того: депутат даже попросил подписчиков прислать ему волнующие вопросы по проблематике Приморья и Дальнего Востока. Пообещал озвучить их «на нескольких федеральных каналах». Выступил на ресурсе «ОСН-Медиа», обсуждали заявление Путина о том, что национальная экономика выходит из кризиса после пандемии коронавируса. Подписчики перестали смеяться.

Заключение психолога по пациенту Ищенко А.

Госдума

— Волошко же со мной разговаривал по телефону… Знаешь, что они хотели сделать? Они хотели меня подставить. И тут же меня слить. А я ж не идиот. Пришел в ФСБ, говорю: ребят, дайте мне записывающее устройство. И сейчас эта пленка находится в ФСБ. Кожемяко сейчас себя закопает.

— А у тебя копия есть?

— Зачем?

— Ну как…

— Есть конечно. Только с другого диктофона. Но я тебе не дам. В офисе лежит на столе.

— Что мешало ее обнародовать?

— Я ждал. Выборов.

— Отлично, и ты намерен выбираться…

— По 64-му одномандатному округу. От КПРФ.

— В каком состоянии сейчас ваши отношения с компартией?

— Я друг Геннадия Андреевича Зюганова. Меня уже согласовали.

Просто есть процедура — я должен приехать еще один раз. Кадровая комиссия начинается с понедельника. По кабинетам буду ходить и разговаривать с каждым депутатом. В комиссию входит порядка 15 человек. Они меня все любят. В Москве ставят только на одного приморского кандидата — на меня.

— Ты готов обнародовать эту информацию?

— Я уже сколько раз об этом говорил! Что еще нужно сделать? Пришлю тебе фотографию из Госдумы напротив кабинета Геннадия Андреевича. Ты не думай, что я сумасшедший. Я не сумасшедший, со мной все хорошо. Просто я эпатажный депутат из Приморья, правильно говорят. Я неординарный, у меня свои правила игры…

Фотографию напротив кабинета Зюганова он пока не прислал. Зато обещает одиночный пикет с плакатом за экс-губернатора Хабаровского края Фургала около «Лефортово». Вчера сообщил, что ужинал с казачьим атаманом юга России, а сегодня его «смотрит главный атаман России» (что бы это ни значило). Выложил снимок с табличкой «Приемная Федеральной службы безопасности» (на Лубянке, с улицы).

Ищенко нарисовал на медицинской маске маленькую молнию. Теперь носит эту маску то в СК, то в ФСБ, то в Думу. В общем, развлекается.

Джокер

Ищенко объясняет, что «сливаться» на выборах ему помогал Сергей Дарькин, и вспоминает, как другие кандидаты на повторных выборах осенью 2018 года просили их поддержать за деньги и должности в правительстве (по нашей информации, такие предложения действительно поступали). Но он «всех *** послал».

— Помнишь, в ночь на 17 сентября [2018 года, после второго тура выборов] мы шутили, а потом выборы отменились? Мне позвонили из ФСБ и сказали: людей выводи на площадь. Я объявил голодовку, созвал людей.

А когда на центральной площади было человек 300 — помнишь, я смылся? Вроде как мыться поехал. А сам поехал в ФСБ. Сидел с генералом Стручковым, он меня инструктировал, что делать, и пил коньяк…

Андрей Ищенко уверен: его показания о подкупе, подкрепленные словами Тихонова и аудиозаписью, — это почти гарантированное возбуждение уголовного дела на Волошко.

— Взятка! Взятка действующему депутату Заксобрания! Аудиозапись и показания двух свидетелей — я и Сергей.

— А какова конечная цель? Избраться в Госдуму?

— Нет. Кожемяко снять. Удар по рейтингу. И новые выборы, в которых я не буду принимать участие. Я уже был губернатором. Я Тарасенко «убил», так будет и с Кожемяко. На выборах в ЗС ПК «убил» единоросса, сейчас «убью» Викторию Николаеву. Я становлюсь Джокером. А Джокер — это человек, который улыбается и ведет за собой тысячи людей. Финальная цель — выборы президента 2030–2036 год. У меня чистый рейтинг. Я не пью, не бухаю. У меня нет справки, что я *** [сумасшедший]. У меня есть справка, что я здоров.

Валерия Федоренко

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