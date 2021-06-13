Малине нужен обильный полив. Чем обработать кусты до цветения, чтобы получить хороший урожай

Бесспорно, эта садовая культура нуждается в обильном поливе. Только при должном уходе она будет хорошо расти и радовать вас отличным урожаем. Также не следует забывать о подкормке. Чем же лучше обработать кусты малины до цветения? Подробнее об этом далее в статье.

Что нужно знать?

Опытные садоводы рекомендуют производить подкормку в начале лета. Обычно в июне довольно жарко и нет дождей. Поэтому чтобы ягоды были сочные и крупные, поливайте малину раз в два дня.

В это время подкармливать кусты куриным пометом нежелательно, поскольку в этой подкормке содержится много азота. Он развивает вегетативную массу, а именно способствует росту побегов и листков. В июне же формируются цветы и ягоды.

В целом раствор на основе куриного помета эффективен именно в весеннее время. Летом не обойтись без комплексной минеральной подкормки, состав которой представлен сбалансированными макроэлементами.

О приготовлении и использовании подкормки

Для обработки кустов можете применять раствор, приготовленный самостоятельно. В емкость наберите десять литров воды и растворите в ней 30 г нитроаммофоски. Приготовленного раствора вам хватит для обработки пятнадцати кустиков.

Нужно признать, что данная подкормка очень эффективна, поскольку способствует завязыванию цвета и удержанию его до образования ягод. Специалисты рекомендуют вносить его только в предварительно увлаженную землю.

Еще несколько советов

Чтобы получить хороший урожай, после формирования ряда избавьте кустарники от лишних побегов. В противном случае они будут давать тень, что отрицательно для плодоношения. Не лишним будет обработать малину от различных вредителей, которые особенно активизируются в начале лета.

Не забывайте периодически осматривать листки, на которых могут оставаться следы от насекомых. В таком случае выполните опрыскивание подходящим фунгицидом.