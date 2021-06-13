Что важнее: талант или образование? Фаина Раневская и другие знаменитые актрисы, покорившие зрителей, не имея профессиональной подготовки

Мы привыкли полагать, что чем востребованнее актриса, тем более она талантлива. Но всегда ли признание у зрителей является результатом соответствующего образования? Как оказалось, нет. Их охотно берут в театр и кино, закрывая глаза на отсутствие “корочек”. Кто они, актрисы без образования?

Фаина Раневская (главное фото)

К ней поздно пришла слава, но в памяти зрителей она оставила множество острых цитат и высказываний. И все же за свои работы в кино и на театральных подмостках она была награждена Сталинскими премиями. Многие считают, что театр она любила больше, и отчасти это правда: Фаина Раневская много играла в провинциальных театрах, а почти четверть века отдала Театру Моссовета.

Татьяна Пельтцер

Еще одна звезда советского экрана, которая никогда не комплексовала по поводу отсутствия актерского образования. Однако “неофициальный” опыт актрисе дал ее отец, уважаемый режиссер Иван Пельтцер. Молодые годы она посвятила профессии машинистки, а свою кинокарьеру начала в позднем возрасте с “бабушкинских” ролей.

Ия Саввина

Звезда “Гаража” и “Дамы с собачкой” хотела стать журналисткой и даже окончила соответствующий факультет МГУ. Свои первые актерские шаги она делала на сцене студенческого театра, но не воспринимала эту профессию всерьез. Пока ее не заметил режиссер Алексей Баталов и не дал путевку в жизнь, утвердив на главную роль в “Даму с собачкой”. Последовавший главный приз на фестивале в Каннах убедил Ию оставить журналистику и продолжить актерскую карьеру.

Вера Глаголева

В последние годы жизни она играла чуть меньше, но стала больше управлять процессом за кадром – Вера увлеклась режиссурой. В школьные годы она и не думала связывать судьбу с актерской профессией, а продолжала радовать успехами на спортивном поприще – Глаголева отлично стреляла из лука. Но первая серьезная роль влюбленной девушки Симы в драме “На край света” в корне поменяла дальнейшие планы будущей звезды экрана.

Мег Райан

Звезда “Неспящих в Сиэтлле” оставила обучение на журналиста в университете Нью-Йорка за несколько месяцев до выпуска – настолько первые роли в кино и на телевидении сказались на молодой Мег. К актерской профессии ее подтолкнуло желание быть независимой. Райан снимала комнату, но из-за нехватки денег устроилась в модельное агентство и стала появляться в рекламных роликах. Отсюда дорога привела ее в культовый сериал “Пока вращается мир”, ну а дальше – мировая популярность и череда главных ролей.

Дженнифер Лоуренс

У нее не было актерских навыков, но она слепо верила мечте. Окончив школу двумя годами раньше, звезда “Голодных игр” уговорила родителей отправиться в Нью-Йорк, где она попытала счастья в нескольких актерских агентствах. Везде вердикт был один: талант есть, но отсутствует профильное образование. И лишь первые фильмы “Пылающая равнина” и “Зимняя кость” доказали, что “корочки” не так важны, если есть талант перевоплощения.

Оксана Акиньшина

Ее мать мечтала, что дочка станет моделью, и прилагала к этому все усилия. Как вспоминала потом актриса, все ее детство прошло в постоянных кастингах. Ей даже пришлось успокаивать мать, расстраивающуюся всякий раз, когда Оксану не брали на подиум. Но агенты верили в актерский потенциал девочки, поскольку ее “киношное лицо” не могло сказать иного. И оказались правы: в свой режиссерский проект “Сестры” Сергей Бодров выбрал на главную роль именно Оксану.

Ирина Старшенбаум

Звезда “Вторжения” и “Содержанок” могла стать специалистом по связям с общественностью, а могла и не стать. По признанию девушки, учеба вызывала у нее сплошную скуку. В подростковые годы она часто зависала на тусовках, где знакомилась с актерами и рекламщиками. Однажды ей посоветовали обратиться в продюсерскую компанию, искавшую непрофессиональных актеров. Вуаля – Ирину утвердили в картину “Черная вода”.

Александра Бортич

Она мечтала стать актрисой, но из-за частых отказов постаралась забыть о своей мечте. Девушка устроилась официанткой и думала, чем ей дальше заниматься в жизни. Пока на глаза не попалось объявление о кастинге в сериал “Деффчонки”. В проект ее не взяли, но предложили роль в драме “Как меня зовут”.

Юлия Снигирь

Юля прекрасно владеет английским, поэтому работала преподавателем. А еще с рождения природа наградила ее красотой, которой девушка воспользовалась, став моделью. Ее первые работы были больше второстепенными, пока в 2008 году она не получила роль в “Обитаемом острове”. В это же время Валерий Тодоровский ответил ей отказом на пробы в “Стиляги”, но дальнейшая карьера от этого не пострадала.