 

Блинкен: Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели

13.06.2021, 21:14, Новости дня
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Президент США Джо Байден обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается вирусов-вымогателей, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным», – приводит его слова РИА «Новости»  со ссылкой на Fox News.

«Что касается действий, того, как подходить к этим вирусам-вымогателям, мы будем в более сильной позиции, добиваясь подобных действий, если будем иметь собственные инструменты и поддержку международного сообщества», – сказал глава Госдепа.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.

Кроме того, главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью.



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