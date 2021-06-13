 

Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках

13.06.2021, 21:14, Новости дня
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За нарушение действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок москвичам грозит штраф до 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», – цитирует его ТАСС.

Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.



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