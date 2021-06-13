У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля
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Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет.
Об этом информирует РИА «Новости».
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Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет.
Об этом информирует РИА «Новости».
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