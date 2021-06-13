 

У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля

13.06.2021, 21:14, Новости дня
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Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет.

Об этом информирует РИА «Новости».



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