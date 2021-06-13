 

Мария Погребняк считает брак «тюрьмой с заключением на всю жизнь»

13.06.2021, 21:02, Разное
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Бизнесвумен Мария Погребняк считает современный брак «тюрьмой с заключением на всю жизнь». Она крайне негативно относится к любым ограничениям в семейной жизни и исключает даже само понятие ревности.
Несмотря на столь принципиальную позицию, супруга спортсмена Павла Погребняка была такой не всегда. Бизнесвумен признаётся, что до рождения ребёнка очень часто устраивала истерики своему возлюбленному и до сих пор не понимает, как он терпел все её выходки. С рождением первого ребёнка всё усложнилось, ведь даже простая встреча спортсмена с друзьями приводила к ревности и скандалу. Именно тогда, признаётся Мария Погребняк, супружеская жизнь могла превратиться в настоящую тюрьму с заключением на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас же Мария Погребняк считает, что отношения должны освобождать и в них не может быть запретов или ревности. Она уверена, что если возлюбленный захочет изменить, то он это сделает при любом раскладе. В семейной жизни должна царить гармония и полное доверие партнёров. Свои прошлые ошибки, как отметила Погребняк, осознать ей помогло время, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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