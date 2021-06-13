СМИ усомнились в непоколебимом здоровье Розенбаума после его фотографии с Долиной

СМИ усомнились в непоколебимом здоровье Александра Розенбаума после его совместной фотографии с Ларисой Долиной. Многие сочли его внешний вид болезненным и уставшим, словно после операций или длительной терапии.

Известная исполнительница Лариса Долина продолжает радовать поклонников различными фотографиями в социальных сетях и не упустила возможности поделиться радостью от встречи с музыкантом Александром Розенбаумом. Такая встреча сразу же привлекла внимание многих журналистов, которые заметили изменения во внешнем виде барда. Они сочли его болезненным и даже не стали исключать онкологии. При этом поклонники артиста оценили своего кумира и отметили, что выглядит он очень хорошо.

Сам Александр Розенбаум старается не комментировать неподтверждённую информацию о своих болезнях, но в 2018 году он не стал молчать. Именно тогда многие считали операцию, которую назначили музыканту, результатом онкологического заболевания. Розенбаум призвал не верить слухам и отметил, что с его здоровьем всё в полном порядке и хирургическое вмешательство было плановым, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».