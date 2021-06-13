Если транзит российского газа прекратится, для Украины газ станет очень дорогим – Минэнерго Украины

“Для нас это будет очень ощутимо в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ. […] Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы и расходы на поставку газа значительно увеличатся”, – сказала она.

По словам советника главы Минэнерго, украинские хранилища газа в таком случае “уже будут не такими привлекательными”.

“Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой – никто не знает”, – объяснила Зеркаль.

Контекст:

2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил в ходе встречи с сенаторами США, что после запуска газопровода “Северный поток – 2” РФ может отключить страну от поставок газа, из-за чего украинский бюджет потеряет “как минимум $3 млрд в год”.

Глава государства отмечал, что газопровод “Северный поток – 2” – это мощное оружие, которое дают в руки России. “Это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост: не давать оружие врагу”, – заявил глава государства. По его мнению, только Соединенные Штаты могут не допустить достройки газопровода “Северный поток – 2”.

4 июня президент России Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы прокачивать “значительную часть” газа через Украину, “если бы были нормальные отношения”.

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

По мнению гендиректора “Оператора ГТС Украины” Сергея Макогона, Россия откажется от транзита газа через Украину, если “Северный поток – 2” достроят. По его оценкам, прямые и косвенные потери Украины от запуска “Северного потока – 2” составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, тогдашний глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявлял, что компания готова к прекращению транзита через Украину. По словам Макогона, газотранспортная система Украины продолжит функционировать, но инфраструктуру придется оптимизировать.

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