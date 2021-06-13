 

Украинка Людмила Киченок стала победительницей парного разряда турнира WTA в Бирмингеме

13.06.2021, 21:01, Новости дня
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Турнир Viking Open Nottingham из серии WTA-250 проходил на травяном покрытии с 7-го по 13 июня.

Киченок и Ниномия были сеяны третьими.

В финале им противостояла сеяная второй пара Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия).

Итоговый результат – 6:4, 6:7, 10:8.

“Большой теннис Украины” отмечает, что это пятый парный трофей в WTA для Киченок и первый ее совместный с Наномией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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