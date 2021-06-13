Украинка Людмила Киченок стала победительницей парного разряда турнира WTA в Бирмингеме

Турнир Viking Open Nottingham из серии WTA-250 проходил на травяном покрытии с 7-го по 13 июня.

Киченок и Ниномия были сеяны третьими.

В финале им противостояла сеяная второй пара Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия).

Итоговый результат – 6:4, 6:7, 10:8.

“Большой теннис Украины” отмечает, что это пятый парный трофей в WTA для Киченок и первый ее совместный с Наномией.

—