Страны “Большой семерки” должны вести дела с Китаем с позиции силы – Блинкен

Блинкен назвал саммит G7, который проходит 11–13 июня на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (Великобритания) “самым значимым”, в котором он принимал участие. По его словам, президент США Джо Байден объединил страны “Большой семерки” в решении проблем, поставленных Китаем.

Госсекретарь констатировал, что практически у всех стран G7 “сложные отношения с Китаем”. В некоторых сферах наблюдается открытая вражда, в других – конкуренция, а в третьих – кооперация. Но общей чертой является возможность “иметь дело с Китаем во всех этих областях, исходя из позиции силы и единой линии”, добавил он.

Китай должен сотрудничать с США и Всемирной организацией здравоохранения в расследовании происхождения COVID-19 и “мир настаивает на том, чтобы Пекин сделал это” и допустил международных экспертов, подчеркнул Блинкен.

Контекст:

Как отмечало агентство Reuters, у США и Китая есть разногласия относительно влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, по экономическим вопросам, ситуации в Гонконге и Тайване, а также относительно соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Штаты обвиняют Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в этом регионе).

В феврале 2021 года Китай призвал США наладить диалог. Но для этого, подчеркнул глава МИД КНР Ван И, Вашингтон должен прекратить “очернять” Коммунистическую партию Китая, не вмешиваться во внутренние дела Китая, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также не поднимать вопрос о независимости Тайваня, сообщило издание Global Times.

Администрация Байдена называла отношения США и Китая “главным геополитическим испытанием XXI века”. “Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо”, – сказано в мартовском заявлении Блинкена.

В марте на Аляске состоялся первый раунд китайско-американских переговоров высокого уровня, в которых участвовали Блинкен и Ван И. На встрече американская сторона выразила недовольство политикой Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, а также кибератаками на США и экономическим давлением на союзников. Каждое из этих действий угрожает порядку, который поддерживает глобальную стабильность, сказал госсекретарь. В ответ китайская сторона обвинила США в ведении переговоров с позиции силы.

В конце марта на своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека. Он также сказал, что у Китая есть цель – “стать ведущей страной в мире, самой богатой, самой могущественной”. “Но пока я на посту, этого не произойдет”, – подчеркнул Байден.

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