 

В России арестовали активиста, открывшего стрельбу на Красной площади на акции в поддержку политзаключенных

13.06.2021, 21:00, Новости дня
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“Крисевича отправили в СИЗО на два месяца”, – говорится в сообщении.

“МБХ-медиа” уточняет, что решение принял Таганский райсуд Москвы.

Контекст:

Во время своего перформанса Крисевич говорил, что “перед кремлевским занавесом последуют выстрелы”. Перед акцией он показал “Открытым медиа” списанный охолощенный пистолет модели Р-411, который стреляет шумовыми патронами. По словам очевидцев, активист выстрелил сначала в воздух (два раза), а затем себе в голову.

МВД РФ возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

Крисевич известен тем, что в ноябре 2020 года в Москве возле здания ФСБ он в образе Иисуса Христа принял участие в перформансе, также посвященном политзаключенным. Другие активисты, одетые в плащи с надписью “ФСБ”, подожгли лежащие вокруг креста тома уголовных дел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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