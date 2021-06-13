 

Мнение: Ответ диванным критикам

13.06.2021, 20:44, Разное
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Жена некоего футболиста Семенова дала решительный ответ всем критикам, которых не устроило поражение сборной России от бельгийцев.

"Сколько же в вас злости и невоспитанности. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат. Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.
Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так? Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада, с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться)"

Сперва добейся, а потом критикуй!
Как там было в КВН "Я простой полузащитник с зарплатой в 15 000 долларов…"

Источник: Colonel Cassad



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