Мнение: Охотская дамба, сахалинизация России по Чубайсу и ввод в строй БелАЭС

1. Растопить Северный морской путь и ускорить потепление климата на большей части территории России довольно сложно. Всё это происходит само по себе, своим чередом. Однако в отдельных регионах таки можно искусственно изменить климат, и довольно быстро. Например, при помощи строительства дамбы между Сахалином и материком, как мы с вами пару лет назад обсуждали:

https://zen.yandex.ru/media/onp/kakie-pliusy-poluchit-rossiia-esli-perekinet-na-sahalin-ne-most-a-zemlianuiu-dambu-6070319f25e3fa2531bf5865

Приморский край находится на одной широте с Сочи и Анапой, но климат там куда более суровый. Все из-за холодного Приморского течения, которое спускается от Охотского моря вдоль берега.

С другой стороны, навстречу Приморскому течению идет теплое Цусимское течение. Однако, оно не может приблизиться к Приморью и Сахалину, т.к. холодное течение его буквально отталкивает.

В результате, в Приморском крае так холодно, что его приравнивают к районам Крайнего Севера. А вот в Японии из-за теплого течения – климат гораздо мягче и приятнее.

Соответственно, если мы «выключим» холодное течение, то к Приморью хлынут теплые воды и, как говорят, со временем там можно будет выращивать даже виноград и персики.

Думаю, вы уже поняли, при чем здесь дамба. Ведь холодное течение из Охотского моря в Японское проходит как раз между Сахалином и материком, в проливе Невельского.

Ширина этого пролива в самом узком месте – всего 7 километров.

То есть эти 7 километров являются той самой «форточкой», из которой сквозит холодом на все Приморье. Именно в этой форточке и планируется строить мост.

Однако, если заменить мост дамбой, то течение просто прекратится и мы получим тот плюс, о котором написано выше. В целом среднее повышение температуры прогнозируется примерно на 4-5 градусов.

Такую разницу можно сравнить с тем, как если бы Москву переместили на место Астрахани.

Минус в том, что земной климат – исключительно сложная система, и нельзя гарантировать, что после постройки дамбы течения изменятся именно так, как нам надо. А даже если климат и вправду улучшится в Приморском крае, то что станет с Магаданом и Камчаткой?

Да и японцы (хотя кто их спрашивает) наверняка будут жаловаться. Транспортный переход с материковой России на Сахалин был бы полностью экономически оправдан, если бы одновременно был построен тоннель с Сахалина в Японию. Вряд ли японцы одобрят такой проект, если речь пойдёт о дамбе.

2. Анатолий Чубайс, бывший главный энергетик страны, советует России равняться на Сахалин:

https://lenta.ru/news/2021/06/10/chu/

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс после визита на Сахалин назвал климатический эксперимент, проходящий на острове, прообразом того будущего, что ожидает страну. Первыми впечатлениями он поделился на странице в Facebook.

По словам чиновника, многие считают, что желание Сахалина перейти на углеродную нейтральность к 2025 году не более чем пиар. Однако сам он не может с этим согласиться, потому что видит первые шаги, предпринятые руководством региона.

В качестве примера Чубайс привел проект «зеленый уголь» для перевода энергоснабжения крупного угольного разреза на ветроэнергетику. В том числе на электротягу переведут карьерные самосвалы и угольный конвейер 23 километра длиной.

Также спецпредставитель главы государства рассказал о проекте строительства производства «голубого водорода» и предположил, что вскоре возникнет предприятие, выпускающее «зеленый водород» (самый экологичный).

К этому должны подтолкнуть находящиеся поблизости Япония и Южная Корея — рынки, которые только готовятся к новому топливу. «Всем, кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие десять лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине», — подчеркнул Чубайс.

3. Тем временем Россия продолжает вносить посильный вклад в позеленение Европы. Мы заместили целых 20% углеводородной энергии в соседней с нами стране:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-dostroila-pervyi-energoblok-aes-v-belorussii-60c2716ebadbe26f3bc98fc9

АЭС расположена в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Её строительство началось в конце 2011 года, итого на сооружение сложнейшей АЭС потребовалось 10 лет.

Запущенный энергоблок обеспечит около 20% потребности страны в электроэнергии. Сегодня 95% электроэнергии в Белоруссии вырабатывается тепловыми электростанциями работающими на природном газе.

На АЭС установлен реактор поколения 3+ типа ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт, это самый мощный и современный реактор Росатома.

Кстати, с вводом даже первого энергоблока БАЭС стала второй по мощности электростанцией Белоруссии, обойдя Березовскую ГРЭС (установленная мощность — 930 МВт). Самая крупная электростанция Белоруссии — Лукомльская ГРЭС, её проектная мощность 2400 МВт. После запуска второго энергоблока атомная электростанция сравняется по мощности с Лукомльской ГРЭС. Впрочем речь идет о проектной мощности, а не о реальной, реальная обычно выше.

Напомню, соседняя Литва в 2009 году под давлением ЕС остановила собственную Игналинскую АЭС, якобы в целях безопасности. Маленькая гордая страна из нетто-экспортёра превратилась в нетто-импортёра электроэнергии, закупает её в основном у Белоруссии и Польши.

Забавно, что Белорусская АЭС находится в 40 км от Вильнюса, тогда как Игналинсая АЭС располагалось в 130 км от столицы. Теперь Литва вынуждена покупать электроэнергию в Белоруссии, часть которой будет выработана на АЭС, которая по факту стала ближе к столице страны чем её собственная закрытая в целях безопасности АЭС.

Второй реактор БАЭС почти готов, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Казалось бы, благодаря нам сердце Европы зеленеет и разуглеводороживается… почему же эти ворчливые европейцы снова недовольны?