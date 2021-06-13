 

Берем Россию на карандаш

13.06.2021, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Искусство дня. Физраствор в «Новой газете».

Первая в современной истории Отечества политическая раскраска. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на праздновании 100-летия Макондо.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Мнение: Исламский фактор

10.06 / Российские учёные предложили делать йогурт из крапивы

29.11 / Мнение: Забудут ли когда-нибудь всех советских героев

23.11 / Кудрявцева похвалила Харламова, подарившего загородный дом дочери Анастасии

19.09 / Ученые: Владение двумя языками замедляет наступление когнитивных нарушений

02.11 / В России за сутки коронавирус сразил более 18 тысяч человек

11.01 / Вдыхание пыльцы связано с обострением боли внизу живота

13.05 / Высылка дипломатов не решит проблему России в Центральной Европе

08.07 / В Бурятии начали отлов сурков

25.09 / Вакцинолог: в России близится новый пик заболеваемости COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика