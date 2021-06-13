 

Обувь на платформе — это хит летнего сезона 2021 года: с какими нарядами сочетать (фото)

13.06.2021, 20:21, Разное
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Этим летом обувь на платформе снова возглавила модные тренды. Удобные и простые варианты можно использовать при создании образов в разных стилях и делать с их помощью интересные акценты на внешности. Предлагаем вашему вниманию подборку образов на каждый день.

Брюки и шорты

Необычные асимметричные белые брюки идеально будут сочетаться с обувью на платформе с ярким розовым принтом. Удачно дополнит тандем клатч такого же насыщенного оттенка.

Обувь на платформе хорошо сочетается и с шортами. Она подчеркивает стройность ног. Это удобный и практичный вариант на каждый день.

В деловом стиле обувь на платформе сочетается с брюками прямого кроя и высокой посадкой. Тогда силуэт кажется еще стройнее и изящнее. Для образа в деловом стиле желательно подбирать обувь без ярких принтов и в темных оттенках. Дополнить образ можно с помощью клатча и светлой блузки.

Сандалии на платформе и зауженные брюки смотрятся изящно и женственно. Они подчеркивают аккуратные лодыжки и при этом не перегружают образ лишними деталями.

Летнее настроение

Черно-белый принт идеально впишется в такой же наряд, сделает его стильным и эффектным. Это сочетание подойдет для тех. кто хочет выделиться из толпы и заявить о себе.

Чем выше платформа, тем визуально тяжелее кажется образ, но акцент будет падать на стройные ноги.

Короткое платье в свободном стиле идеально сочетается с босоножками на платформе с яркими принтами.

Спортивный стиль помогут создать эффектные кроссовки на литой платформе с полосатым принтом. Такой вариант будет сочетаться с монотонной одеждой. Обувь на массивной платформе сделает образ ярче.

Босоножки на массивной платформе и таких же массивных каблуках снова стали модными. Сейчас их рекомендуется носить с юбкой миди. Такой тандем визуально сделает силуэт дамы стройнее.

К джинсовой юбке подойдут спортивные варианты обуви или сандалии на платформе.



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