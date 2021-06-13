 

В Москве решили проверить соблюдение запрета на работу кафе и баров ночью

13.06.2021, 20:16, Новости дня
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Столичные заведения общественного питания, а также развлекательные заведения проверят на соблюдение указа мэра и антикоронавирусных мер, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

«В эти «длинные выходные» мы вынуждены ограничить работу развлекательных заведений в ночное время. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, департамента и ОАТИ проведут рейды на предмет соблюдения барами, клубами, караоке, ресторанами запрета на работу с 23.00 до 06.00», – рассказал он ТАСС. Также Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать.

В Москве также проверят соблюдение торговыми центрами требования закрыть фудкорты и детские комнаты.

«Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проведут проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе закрыты ли своевременно фудкорты и детские комнаты… Контроль будет усилен, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», – сказал Немерюк.

Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.



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