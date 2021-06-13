Захарова прокомментировала заявление G7 о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость РФ подтверждена годами, дело за «семеркой».

«Семерка высказала заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.