 

Сапега подала жалобу на задержание, суд по ней будет закрытым

13.06.2021, 20:16, Новости дня
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Арестованная в Белоруссии гражданка России Софья Сапега подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.

«В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое», – цитируете его РИА «Новости».

Также Филанович рассказал, что представитель защиты Сапеги 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с «документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела».

Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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