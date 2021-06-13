Рустам Солнцев сомневается в музыкальном успехе Анастасии Решетовой

Шоумен Рустам Солнцев сомневается в ошеломительном музыкальном успехе модели Анастасии Решетовой. Он считает, что ей не удастся приблизиться к Ольге Бузовой или превзойти её.

Причина заключается в повторении сценария, когда бывшая звезда «Дом-2» Ольга Бузова тоже решила начать сольную карьеру певицы. Тогда к ней были прикованы взгляды всей страны. Сейчас же, объяснил Солнцев, дебют Решетовой уже никого не удивил и привлёк внимание только самых преданных фанатов. Шоумен раскритиковал и само представление первого трека, назвав его слишком скромным по меркам той же Бузовой.

Несмотря на столь критичные отзывы, некоторые сторонники Анастасии Решетовой считают иначе. Они уверены в успехе своего кумира и считают, что первая её композиция получилась неплохой, а у звезды определённо есть перспективы в роли певицы, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».