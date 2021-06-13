Вин Дизель рассказал, когда закончится серия “Форсаж”

По его словам, последние два фильма могут быть выпущены в 2023 году, а затем в 2024 году. Дизель отметил, что когда рассказал своей дочери о завершении саги, та расплакалась.

Актер добавил, что “все хорошее должно заканчиваться” и франшиза заслужила свой финал.

Вместе с тем актер отметил, что хоть сага и заканчивается, вселенная “Форсажа” будет иметь свое продолжение.

Контекст:

Дизель играет в “Форсаже” роль Доминика Торетто со времен первого фильма франшизы, который вышел в 2001 году. Вместе с ним в фильмах сыграли Мишель Родригес, Дуэйн (Скала) Джонсон, Тайриз Гибсон, рэпер Лудакрис, Джордана Брюстер, Джейсон Стэтхэм и покойный Пол Уокер.

В 2019 году Джонсон и Стэтхэм снялись в первом дополнительном фильме франшизы “Форсаж: Хоббс и Шоу”.

В июне этого года в прокат вышла девятая часть “Форсажа”. Изначально премьера планировалась на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

—