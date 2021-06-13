Лидеры G7 призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в дела других стран

“Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в дела других стран демократических систем, а также выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека”, – сказано в документе.

Лидеры “Большой семерки” призвали Москву “срочно расследовать и достоверно объяснить использование химического оружия”, прекратить “систематические репрессии против независимого гражданского общества и СМИ”, пресечь деятельность тех, кто причастен к киберпреступлениям и находится на территории РФ.

При этом участники саммита в Великобритании выразили заинтересованность “в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией” и пообещали “продолжать взаимодействовать в тех областях, которые представляют взаимный интерес”.

Контекст:

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Чехии.

По данным журналистов-расследователей, химические вещества российские власти использовали для отравления политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и других лиц из оппозиции.

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